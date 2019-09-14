الهلا يرفض الانفراد بصدارة الترتيب بتعادل في الدقائق الأخيرة مع الفيحاء

نتيجة مباراة الهلال والفيحاء، يستقبل فريق الهلال السعودي اليوم ضيف ثقيل للغاية ألا وهو فريق الفيحاء في ثالث جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء من المنتظر منه أن يكون قويا ومثيرا وتحضر فيه المنافسة على الثلاث نقاط فالهلال عينه على المركز الأول واستغلال تعادل النصر بالأمس والفيحاء نحو انطلاقة جيدة وتفادي الخسارة الأولى.

مباراة الهلال والفيحاء

ويستعد جمهور الهلال لمشاهدة لاعبه الجديد كويلار في المباريات الرسمية بعد اعلان المدير الفني للأزرق لوشيسكو بتمام جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق اليوم، وأوضح أن امكانية مشاركته تأتي من انتظامه في خوض المباريات في الفترة الماضية مع فريقه وعدم توقفه، وخوضه التدريبات بشكل جيد في الأيام الماضية.

مباراة الهلال

وشهد الهلال حدث لفت أنظار العديد يوم الخميس الماضي بتوقيع رئيس النادي عقد شراكة مع Xelement الوكالة المسئولة عن تطوير الهوية البصرية للنادي حيث تشمل على الحفلات التسويقية والفاعليات الأخرى المرتبطة بهذا الأمر، وبموجب العقد الذي تم توقيعه في جامعة الملك سعود تصبح الشركة الشريك الابداعي للأزرق.

نتيجة الهلال والفيحاء

وكان مهاجم الهلال “خريبين” قد تعرض للاستبعاد من المنتخب السوري بعد اعتذاره عن الانضمام لظروف أسرية واتهمه البعض بأنه يتهرب، ولكنه اعتذر عن هذا الأمر لانه رزق بمولود له أسماه حمزة وهو ما ينفي الاتهامات التي وُجهت له