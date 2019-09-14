ملخص نتيجة مباراة الهلال والفيحاء 1-1 في الدوري السعودي لكرة القدم

نتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم، فشل نادي الهلال في استغلال تعثر جاره النصر بالأمس أمام الشباب، وتعادل إيجابياً بهدف لمثله أمام الفيحاء اليوم السبت، تقدم الهلال بهدف نواف العابد في الدقيقة 50، وتعادل الفيحاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق أرسينيو.

يستقبل الفيحاء على ملعب جامعة الملك سعود اليوم السبت الزعيم نادي الهلال الساعة 19:00 مساءاً بتوقيت الرياض، وتنقل المباراة على قناة ksa sport وموقع دوري بلس .

بعد تعثر النصر المفاجئ في الديربي بالأمس أمام الشباب بالتعادل السلبي باتت الفرصة متاحة لفريق الهلال لأعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي منفرداً في حال نجح بتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة أمام الفيحاء في لقاء اليوم.

تشكيلة الهلال الآن: عبدالله المعيوف حارس العرين، وفي الخط الخلفي، كادش، عبدالله الحافظ، جنغ هيون، أمير كردي، وفي خط المنتصف، كويلار، إدواردو، العابد، جيوفينكو، عمر خربين، وغوميز مهاجم وحيد.