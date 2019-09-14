تعادل الزعيم .. ملخص مباراة الهلال والفيحاء اليوم بهدف لمثله

فشل الهلال تحقيق النقاط الثلاثة على حساب مستضيفه المتواضع نادي الفيحاء، بعد أضطره غلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثالثة من الدوري السعودي اليوم الجمعة، تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 50 عن طريق نواف العابد، قبل أن يدرك الفيحاء التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجله أرسينسو.

يتسلح الهلال اليوم في مواجهة الفيحاء بعامل التاريخ الذي يصب في مصلحته في مجموع مواجهات الفريقين السابقة بالدوري السعودي، حيث تشهد مباريات اليوم في الدوري السعودي العديد من اللقاءات الهامة لعل أبرزها مواجهة الهلال والفيحاء .

، تنقل مباراة الهلال والفيحاء اليوم على قناة lsa sport وموقع دوري بلس مباشرة وحصرياً الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.

بدأت جماهير الزعيم السعودي نادي الهلال تتوافد إلى ملعب المباراة مبكراً استعداداً لمباراة فريقها في الجولة الثالثة بعد أن نجح الفريق في تحقيق فوزين في الجولتين الماضيتين وجمع ست نقاط.

تشكيلة الهلال الرسمية اليوم،

عبدالله المعيوف حارس العرين، وفي الخط الخلفي، كادش، عبدالله الحافظ، جنغ هيون، أمير كردي، وفي خط المنتصف، كويلار، إدواردو، العابد، جيوفينكو، عمر خربين، وغوميز مهاجم وحيد، وتعتبر مباراة الهلال والفيحاء هامة من أجل الصدارة والقاع.