بيتر كراوتش: أنانية محمد صلاح فى ليفربول “مشروعة”.. ولا تلوموا المصري

بيتر كرواتش النجم الإنجليزي السابق وقف بجانب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عقب المشكلة الأخيرة مع زميله السنغالي ساديو مانى في مباراة بيرنلي بال الرابعة من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ديلى ميل” البريطانية ذكر كرواتش: “أي مهاجم في العالم يتصف بالأناني، ولا تلقوا باللوم علي محمد صلاح بسبب التسديد المتكرر على المرمي”.

وتابع كرواتش قائلاً : “في مباراة بيرنلي انفجر ماني لعدم تمرير الكرة له من جانب صلاح، لا تراهنون علي ذلك، الفرعون المصري سيسدد علي المرمي، وفى عالم المهاجمين، الأمر الهام هو إحراز الأهداف، أنا أشاهد محمد صلاح دائماً، وكنت أعرف أن في يوماً ستأتي لحظة انفجار ماني، ولا شك أن محمد صلاح أصبح يفكر بفردية أكثر في آخر 12 شهراً، ولكنه ليس الأمر الملفت للنظر، وجميع مهاجمي العالم وأولهم كريستيانو رونالدو يفعل ذلك”.