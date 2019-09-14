Zamalek VS Generation yalla shoot بث مباشر مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت دوري ابطال افريقيا 2020...

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موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون كورة لايف

تبدأ المباراة المرتقبة اليوم لنادي الزمالك مباراة الزمالك وجينيراسيون في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة في بث مباشر عبر مجموعة قنوات اون سبورت الرياضية ، ويستضيف نادى جينيراسيون اليوم فريق الزمالك اليوم في مباراته في دور ال 32 في دورى ابطال افريقيا 2020، ونتابعها مع حضراتكم من خلال موقعنا عرب نيوز لحظة بلحظة.

livehd7 مباشر مباراة الزمالك وجينيراسيون

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