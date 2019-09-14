انتهت .. نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم واحتفال لاعبي الأهلي لدعم مؤمن زكريا

تابع لحظة بلحظة نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت، يعود النادي الأهلي من جديد للمباريات بعد فترة توقف كبيرة حيث يبدأها اليوم بمباراة ضد كانو سبورت في بطولة دوري الأبطال الإفريقية ثم يستكمل المباريات بالسوبر المحلي والدوري المصري لاحقا، وتبدو مباراة اليوم مهمة عند الكثير وستكون محل متابعة للجماهير المحبة للنادي للتعرف على شكل الفريق مع الظهور الأول ل”رينيه فايلر”.

مباراة الاهلي وكانو سبورت

رينيه فايلر هو المدير الفني للنادي الأهلي الجديد والذي تولى زمام الأمور الفنية بعد رحيل لاسارتي عقب الخروج من الكأس، وتزداد وتيرة الترقب لهذا المدرب بعد الأنباء التي وردت من الصحف والاعلاميين أنه يقوم بنهج سياسة جيدة مع اللاعبين كل على حدة ويعامل الجميع بشكل جيد مع وجود الانظباط داخل التدريبات.

مباراة الأهلي وكانو يبورت

وقبل انطلاقة المباراة فقد تأكد غياب المهاجم المغربي وليد أزارو عن الأهلي في هذا اللقاء بعد فحص طبي أجراه طبيب الفريق ثبت من خلاله عدم جاهزيته البدنية لخوض اللقاء وهو ما جعل فايلر يفضل اراحته لاسيما بوجود عدة مبارايات مهمة قادمه أبرزها لقاء السوبر ضد الزمالك يوم الجمعة القادمة وسيكون الاعتماد بشكل كبير على صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي لحظة بلحظة

أعلن مدرب الأهلي الجديد التشكيل الذي سيلعب المباراة اليوم وجاء في حراسة المرمى محمد الشناوي وامامه علي معلول، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأحمد فتحي أما في وسط الملعب عمرو السولية، وحمدي فتحي وقفشة وجناحي أحمد الشيخ ورمضان صبحي والهجوم لمروان محسن.