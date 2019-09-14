شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل أول هدف فى عهد ميتشو بعد 372 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شباك فريق الزمالك، أول هدف منذ أن تولى الصربى مليتون سريدوفيتش "ميتشو" القيادة الفنية، بعد 372 دقيقة، وهو مجموع 4 مواجهات "90 دقيقة" بدون الوقت بدل الضائع، بالإضافة إلى 12 دقيقة فى مواجهة جينيراسيون فوت والتى سجل فيها هدف التقدم لبطل السنغال.
أول هدف يسكن شباك الزمالك فى عهد "ميتشو" أحرزه ميامى ليمولاي لاعب فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
ميتشو تولى قيادة الزمالك فى 4 مواجهات الأولى أمام ديكاداها الصومالى بدورى الأبطال، ثم المقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز فى كأس مصر، وجميعهم خرج الأبيض بشباك نظيفة، ليأتى أول هدف فى الزمالك بالدقيقة 12 من مواجهة جينيراسيون فوت.
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