شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الأهلى المستبعدين من مواجهة كانو سبورت فى غينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر حرص على إجراء تدريبات بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ، جاء ذلك عقب إنتهاء مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد .
وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال، التدريبات البدنية للعناصر االغائبة عن مباراة اليوم في إطار البرنامج البدني الموضوع للفريق استعدادا لانطلاق الموسم المحلي يوم 20 من سبتمبر الجاري.
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