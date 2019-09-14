شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الأهلى المستبعدين من مواجهة كانو سبورت فى غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر حرص على إجراء تدريبات بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ، جاء ذلك عقب إنتهاء مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد .

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال، التدريبات البدنية للعناصر االغائبة عن مباراة اليوم في إطار البرنامج البدني الموضوع للفريق استعدادا لانطلاق الموسم المحلي يوم 20 من سبتمبر الجاري.