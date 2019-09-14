شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز وليد سليمان لاعب الأهلي الهدف الثانى لفريقه فى شباك كانو سبورت فى الدقيقة 82 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "مالابو" فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان صلاح محسن مهاجم الأهلى، أحرز هدف التقدم لفريقه أمام كانو سبورت الغينيى، بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "مالابو" فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.