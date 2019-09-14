شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الزمالك تؤازر مشجع الأهلى "حمصة" بعد فقدان قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جمهور الزمالك، على زيارة "حمصة" المشجع الأهلاوى الذى فقد قدمه، فى منزله، من أجل مؤازرته والرفع من روحه المعناوية.

وفقد "حمصة" قدمه، اثر سقوطه من القطار، وهو فى طريقه للعودة إلى البيت بعد الانتهاء من مشاهدة مباراة الأهلى وفريق "اطلع بره" الجنوب سودانى، فى إطار منافسات الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا.

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وأهدت جماهير الزمالك قميص فريقها لـ"حمصة" مكتوب عليها "إهداء من جمهور وأعضاء نادى الزمالك إلى حببنا حمصة".



جماهير الزمالك تؤازر مشجع الأهلى حمصة