شكرا لقرائتكم خبر عن يا جماهيرك يا بيراميدز.. سوبر كورة يرصد التشجيع البيراميدزاوي بأنغام "الولا ولا أهو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هكذا بدأ موسم التشجيع البيراميدزاوي على أنغام الطبل والمزمار ومقاطع مثل "الولا ولا أهو" مناداة بأسماء اللاعبين لاعبًا لاعبًا، فيما يبدو أن إدارة النادي كم تحضر للموسم بلاعبين وجهاز فني يقودهم الفرنسي ديسابر فإنه أيضًا تزيد رقعة الجماهير فى الملعب، بتقديم تسهيلات لتواجد الجمهور فى المدرجات وكذلك حسن الاستقبال وقد تقدم هدايا من تي شيرتات وغيرها لتبدو الصورة مماثلة لتشجيع الفرق الشعبية.

ترجع أهمية وجود الجماهير إلى أن بيراميدز سيلتقي الليلة شباب بلوزداد الجزائري وهو فريق له شهرته العربية والأفريقية وأيضًا من الفرق الجماهيرية لهذا فأن وجود جماهير لبيراميدز سيجعل نجومه فى حالة هدوء نفسي.

وتقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد فى الثامنة مساءا ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب الدفاع الجوي.

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