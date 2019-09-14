شاهد.. هجمة سنغالية خطيرة على مرمى الزمالك فى الدقيقة 39

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فريق جينيراسيون فوت السنغالى، هجمة خطرة من الجبهة اليمنى، على مرمى الزمالك، إلا أن الكرة تحولت لضربة ركنية فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا. وتقدم فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف فى الدقيقة 12 أحرزه مامى ليمولاي. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر. خط الهجوم: عمر السعيد. ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من:"محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.

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