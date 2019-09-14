شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يغيب عن تدريب سموحة بأمر الطبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عن تدريبات الفريق اليوم والتى انتهت منذ قليل بعد أن استجاب لتعليمات الطيب المعالج بصعوبة بالغة ، بعدما اشترط أحمد يحيي أستاذ دكتور المخ والأعصاب والذى قام بعمل الجراحة للعميد بالراحة التامة والغياب عن التدريبات لمدة 10 أيام عن مران الفريق .
وقد رفض حسام حسن تلك التوصيات وحاول العودة للتدريبات لولا تدخل إبراهيم حسن مدير الكرة والجهاز المعاون والذى اقنع العميد بالراحة .
كان حسام حسن قد خضع لجراحة بالفقرات الثالثة والرابعة وتمت بنجاح وتحامل على نفسه ونزل التدريبات والمباراة الودية ، الأمر الذى جعل الطبيب يحذره ويؤكد ضرورة الراحة الكاملة فى السرير بعيدا عن الحركة أو الانفعالات .
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