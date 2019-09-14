شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرازيل تحصد برونزية بطولة العالم لناشئات الطائرة .. ومصر فى المركز الـ10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة المركز الـ 3 و الميدالية البرونزية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بعد الفوز على الصين 3/ 1فى لقاء تحديد المركزين الـ 3 ، 4 باليوم الختامى للبطولة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 / 18 )، ( 25 / 18 ) ، ( 25 /22) , ( 25 /27 ) .

وفى ذات البطولة خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو على نظيره التركى بنتيجة 3/0 فى إطار لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر، ليحتلن المركز العاشر .

بينما حصل منتخب اليابان على المركز الخامس بالفوز على رومانيا 3 / 0 ، فيما إحتلت روسيا المركز السابع بالفوز على بيرو بنفس النتيجة .

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يذكر أن ختام البطولة يقام مساء اليوم بالإسماعيلية، حيث يقتصر على مراسم التتويج فقط وفقا لبوتوكول بطولات العالم بالاتحاد الدولى.

المقرر أن يلتقى منتخبا إيطاليا وأمريكا فى النهائى لتحديد البطل على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى تمام السابعة مساءً.

أعرب المستشار يحيي المحجوب رئيس نادي القناة عن ارتياحه لما ظهرت عليه صالة هيئة قناة السويس خلال منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عام .

وقال رئيس نادي القناة أنه بمجرد الإعلان عن أن صالة هيئة قناة السويس ستستضيف مباريات ببطولة العالم إضافة إلي أن حفل الافتتاح والمباراة النهائية ستقام على الصالة فكان الجميع يعمل على قلب رجل واحد تحت قيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي كان حريص كل الحرص على أن يكون الظهور بصورة متميزة.