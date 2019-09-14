أدهم معتز يتوج بذهبية كأس الاتحاد الأوروبى لسلاح السيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج أدهم معتز لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف بذهبية بطولة كأس الاتحاد الأوروبى للناشئين ببولندا بالفوز فى النهائى على لاعب بيلاروسيا بنتيجة 15 /10 . و نجح أدهم فى الدور التمهيدى أن يحقق الفوز فى 5 لقاءات وتلقى خسارة وحيدة . Advertisements و فى دور ال 64 نجح أدهم فى الفوز على لاعب بولندا 15 /5 قبل أن يفوز على لاعب النمسا 15 /2 فى دور ال 32 . بينما حقق أدهم الفوز على لاعب بولندا 15 /10 فى دور ال 16 قبل أن يهزم بطل أسبانيا 15 /14 فى ربع النهائى ليحقق الفوز على بطل ألمانيا فى دور النصف نهائى قبل أن يهزم لاعب استراليا فى النهائى.

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