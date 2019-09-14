شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يقود هجوم بيراميدز أمام شباب بلوزداد ..والسعيد أساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي ، والتي تأتى ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.