فيديو.. الجزائرى " أمير سعيود " يهدر هدف التقدم أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاع أمير سعيود لاعب فريق شباب بلوزداد الجزائرى والاهلى السابق هدف التقدم لفريق أمام بيراميدز من عمر الشوط الأول فى المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدالية الافريقية والتى يستضيفها ملعب الدفاع الجوى . وأنفرد أمير سعيود بالحارس أحمد الشناوى بعد تمريره خاطئة من لاعب بيراميدز نبيل دونجا . وجاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر كالتالى : أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

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