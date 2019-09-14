تركى آل الشيخ يعلن عن المصري الفائز بسيارة موديل 2019

قام المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالإعلان عن الفائز بسيارة موديل 2019، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وراسينج سانتاندير في دور الدرجة الثانية الإسبانى.

وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك": "مبرووك العربية ... رد علينا عشان تنام بيها النهاردة ... تستاهل وعاشت مصر"، مع نشر صور الفائز المصرى.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر السوشيال ميديا.

وحق ألميريا فوزًا كبيراًعلى فريق لاس بالماس في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للدرجة الثالثة، ورفع ألميريا رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقاط في المركز الثاني.

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