الرائد يسقط في فخ التعادل أمام أبها

حسم التعادل الإيجابى مواجهة الرائد أمام أبها بنتيجة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. أفتتح أهداف اللقاء لاعب الرائد جلال الداوي فى الدقيقة ٢٢ من الشوط الأول من المباراة. ٢٢ من الشوط الأول من المباراة. بينما تعادل فريق أبها سريعًا عن طريق أمين العطوشي فى الدقيقة ٢٦. بهذة النتيجة يحتل أبها المركز الثامن برصيد ٤ نقاط بينما يحتل الرائد المركز الخامس عشر برصيد نقطة.

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