جينيراسيون فوت يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

نجح فريق جينيراسيون فوت السنغالي من تسجيل الهدف الأول في ضيفه نظيره الزمالك، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا. وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا. سجل ليما مولاي هدف فريق جينيراسيون فوت السنغالي في الدقيقة الثانية عشر من بداية الشوط الأول.

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