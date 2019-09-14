الهلال يفقد نقطتين بالتعادل مع الفيحاء فى الدورى السعودى للمحترفين

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريق الهلال أمام نظيره الفيحاء بنتيجة ١-١فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد جامعة الملك سعود،

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز هدف الهلال الوحيد نواف العابد فى الدقيقة ٥٠ من

بداية الشوط الثاني من المباراة، ليتعادل أرسينيو مارتينيز فى الدقيقة الرابعة من الوقت البدل من الضائع.

بهذة النتيجة يحتل الهلال صدارة الدورى السعودى برصيد ٧ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات الجولة.