صلاح محسن يدعم مؤمن زكريا أمام كانو سبورت

حرص صلاح محسن مهاجم الأهلي، على دعم زميله في الفريق مؤمن زكريا، بعد أن احتفل بهدفه في مرمي كانو سبورت على طريقة الحراق، خلال المباراة المقامة حالياً في ذهاب دور الـ32 ببطولة

دوري أبطال أفريقيا.

وكان مؤمن زكريا يعاني من الإصابة على مستوى الجهاز العصبى ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وتقدم صلاح محسن، في الدقيقة 62، من عمر مباراة الأهلي ومضيفه كانو

سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد دقيقتين من مشاركته كبديل على حساب مروان محسن.

وفاز الأهلي على كانو سبورت بهدفين دون رد بعد أن عزز وليد سليمان النتيجة للمارد الأحمر.