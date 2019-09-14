شاهد.. مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة برشلونة وفالنسيا، التي تنطلق في التاسعة مساءً على ملعب كامب نو، فيالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
ويبحث برشلونة صاحب الـ 4 نقاط عن تحقيق الفوز، ليقفز إلى النقطة السابعةويعود للمربع الذهبي مواصلاً مطاردة أتلتيكو مدريد.
وعلى الجانب الآخر فإن فالنسيا صاحب المركز الحادي عشر، يملك 4 نقاط فقط، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في ترتيب الجدول.
شاهد مباراة برشلونة وفالنسيا :
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