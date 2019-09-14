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الأهلي يفوز على كانو سبورت بثنائية في دوري الأبطال

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حقق فريق النادي الأهلي فوزاً مستحقا على مضيفه كانو سبورت بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من

دوري أبطال أفريقيا.

افتتح التسجيل للمارد الأحمر صلاح محسن بعد تمريرة بينية متقنة من محمد مجدي أفشة وصلت للهداف بشكل منفرد

داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 82 نفذ أحمد فتحي عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها وليد سليمان برأسية مميزة وضعت الكرة داخل الشباك.

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