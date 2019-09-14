اختبارات النادى الإسماعيلى بالصعيد

شهدت محافظة المنيا اليوم السبت في ملعب نقابة المهندسين، اختبارات للنادي الإسماعيلي لاكتشاف المواهب الشابة بالصعيد وسيتم استكمال الاختبارات، غدا الأحد في مركز مطاى الساعة ١٠ صباحا الساعة ١٠ صباحا كما تستكمل اختبارات النادى الإسماعيلى بمحافظة سوهاج يومى الاثنين والثلاثاء في ملعب الساحة فترة أولى من الساعة ٩ : ٢و فترة ثانية من الساعة ٤ : ٧ أولى من الساعة ٩ : ٢و فترة ثانية من الساعة ٤ : ٧ وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد قرر تشكيل اللجنة المشرفه وهي : عادل أبوجريشة، شريف عمارة، حمادة الصغير، محمد سليمان.

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