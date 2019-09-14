"عبد الدايم": تكريم الرئيس دافع قوي للاعبين.. ومصر تمتلك أجيالا مبشرة

كشف أحمد عبد الدايم رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتخبي الكرة الشاطئية سيدات والرجال، على هامش فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وأكد "عبد الدايم"، أن تكريم سيادة الرئيس للمنتخبات له أثر إيجابي كبير على نفوس اللاعبين، ويعد دافعا

حقيقيا وقويا لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وأضاف رئيس الاتحاد، مصر تمتلك أجيالا مبشرة من اللاعبين في كافة الرياضات، وأن الكرة الطائرة خلال الفترة الأخيرة تشهد طفرة كبيرة في النتائج، وذلك بفضل التخطيط والعمل الجيد.

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وتابع: "الرئيس أكد للاعبين أن الدولة ستقف

داعمة خلف كل بطل يحمل اسم مصر، وأن كافة الاحتياجات المعنوية والمادية ستكون متاحة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات".

وقال: "الرئيس السيسي منح منتخب الشاطئية سيدات والذي يضم دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ومنح أيضا منتخب الرجال وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة".

وناشد "عبد الدايم" المجلس القادمة بالعمل على تنمية موارد الاتحاد والاهتمام بالأجيال الشابة باعتبارها مستقبل الكرة الطائرة المصرية خلال السنوات المقبلة.