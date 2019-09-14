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جريزمان يقود تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فالنسيا وذلك في المباراة التي تقام بينهما في تمام التاسعة مساء

اليوم على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من .

وجاء تشكيل البلوجرانا على النحو التالي :

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجلت، جوردي ألبا.

خط الوسط : آرثر، بوسكيتس، دي يونج، بيريز، أنسو فاتي.

خط الهجوم : انطوان جريزمان.

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