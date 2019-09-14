انتصاران ساحقان لتوتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

عاد الجاران اللندنيان توتنهام وتشيلسي لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوزين كبيرين على حساب كريستال بالاس ووولفرهامبتون (4-0) و(5-2) على الترتيب.



وعلى ملعب توتنهام الجديد، أجهز لاعبو السبيرز على كريستال بالاس في الشوط الأول بأربعة أهداف.



افتتح سجل التهديف النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 10، قبل أن تعزز النيران الصديقة تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21.



لم تكد تمر دقيقتين حتى واصل هيونج مين، التألق بهدفه الشخصي الثاني والثالث لتوتنهام، ثم اختتم إيريك لاميلا رباعية وصيف بطل أوروبا في الدقيقة 42.



ورفع الفوز رصيد الفريق اللندني إلى 8 نقاط يرتقي بها مؤقتا للمرتبة الثالثة في جدول ترتيب البريميرليج.



وعاد تشيلسي لدرب الانتصارات بعدما دك شباك مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (5-2).



ويدين البلوز بالفضل الأكبر في هذا الانتصار الكبير لمهاجمه الشاب تامي أبراهام الذي ارتدى ثوب الإجادة بثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و41 و55.



بينما تكفل المدافع الشاب فيكايو توموري بافتتاح شريط أهداف بطل الدوري الأوروبي في الدقيقة 31.



وفي الدقيقة 69 واصل أبراهام مسلسل هز الشباك ولكن هذه المرة في شباكه بالخطأ ليمنح أصحاب الضيافة هدفا شرفيا، قبل أن يضيف المهاجم باتريك كوتروني هدفا ثانيا قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ولكنه لم يغير من النتيجة شيئا.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اختتم لاعب الوسط الشاب ميسون ماونت خماسية تشيلسي.



وارتفع رصيد الفريق اللندني إلى 8 نقاط يحتل بها المركز السادس مؤقتا.



وعاد ساوثهامبتون بالنقاط الثلاث من عقر دار شيفيلد يونايتد بالفوز بهدف دون رد.



حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع الجناح المالي الشاب موسى دجينيبو في الدقيقة 66.



وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع برايتون آند هوف ألبيون بضيفه بيرنلي.



المصدر: موقع كورة