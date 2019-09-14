اونلاين | YALLA حصري FiL Goal مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر رابط مباراة الزمالك Shikabala GOAL كورة ONLINE

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ماتش الزمالك مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا، اون سبورت يوتيوب الزمالك نقل حصري لايف Kora live zamalek، وقد تخطى الزمالك الدور التمهيدي الأول حينما أقصى بطل اثيوبيا بنتيجة 13-0 بمجموع المبارتين التي أقيمتا في مصر، بينما عكف المدير الفني للفارس الأبيض “ميتشو” على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق السنغالي من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات لمبارايات الفريق مؤخرا وطالب لاعبيه بضرورة التمرير السريع، يلا شوت الزمالك لايف.

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الاسطورة بث مباشر الزمالك ووجينيراسيون ON Sporrt hd1 كورة لايف الزمالك كورة اون لاين بث مباشر الزمالك يوتيوب الآن بدون تقطيع كورة ستار، وقد صعد الفريق السنغالي لهذا الدور بعد أن استطاع تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 وفاز على أرضه بثلاثية حيث يعقد الآمال اليوم على دعم جماهيره من أجل مفاجئة نادي الزمالك، وفي هذا السياق نصح المستشار مرتضى منصور لاعبي فريقه بتوخي الحذر وضرورة التركيز وعدم اهدار الفرص السهلة لتحقيق الفوز.