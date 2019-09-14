اونلاين | yalla shoot - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر ON SPORTS كورة جول الزمالك KOORAGOAL بلس LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر ON SPORTS كورة جول الزمالك KOORAGOAL بلس LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم السبت 14-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار Kora star، حيث يواجه الزمالك المصري، نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، اليوم السبت، حيث تقام هذه المباراة فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الزمالك وجينيراسيون شاهد عبر رابط كورة أون لاين Kora online :

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، فى تمام التاسعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر.

لايف مباراة الزمالك وجينيراسيون شاهد عبر رابط بث مباشر الأسطورة لايف alostora live :

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يمكنكم متابعة أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون من خلال قناة أون سبورت ON Sport حيث حصلت تلك القناة على حق إذاعة المباراة، كما يمكنكم أيضًا مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بجودة عالية.

شاهد مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live :

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وعبدالله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى، خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقى وأوباما وكريم بامبو، الهجوم الصريح: مصطفى محمد.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة الزمالك في مواجهة جينيراسيون، قد ضمن كلا من: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي، محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – احمد زيزو – يوسف اوباما – محمد عنتر – اشرف بن شرقي – كريم بامبو في خط الوسط، خالد بو طيب – مصطفي محمد – عمر السعيد فى خط الهجوم.