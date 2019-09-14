اونلاين | يلا كورة NEW: مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون بث مباشر (Zamalek Today) هدف الزمالك الآن رابط ماتش الزمالك SHOOT PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة NEW: مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون بث مباشر (Zamalek Today) هدف الزمالك الآن رابط ماتش الزمالك SHOOT PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو؛ للدخول في مباراة إفريقية جديدة عندما يحل ضيفا على فريق جينراسيون فوت السنغالي؛ بذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ كورة لايف KOORA LIVE اليوم السبت 14/9/2019.

ويدخل المارد الأبيض المباراة بدوافع الفوز ببطولة كأس مصر مؤخرا؛ بعدما توج على حساب بيراميدز سبورت كورة ستار KOORA STAR؛ بعد الفوز بنتيجة ثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الإسبوع الماضي.

ويضم الزمالك؛ لاعبين من أصحاب المستوى العالي أبرزهم التونسي فرجاني ساسي؛ والمنضمين حديثا المغربين أشرف بن شرقي وأوناجم كوول كورة COOL KOORA؛ متابعة مباراة الزمالك وجينراسيون فووت السنغالي بدوري الأبطال.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمابك وجينراسيون فووت

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ومن المقرر ﻹن تقام المباراة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت قنوات أون سبورت؛ عن إذاعة المباراة بشكل حصري عقب توصلها لاتفاق مع الفريق المستضيف؛ بث مباشر عبر رابط يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS؛ بجولة جديدة بمشوار الفارس الأبيض بالبطولة الإفريقية.

وصعد الزمالك لدور ال32 بعد تخطيه عقبة ديكاداها الصومالي؛ بنتيجة 13 هدف دون رد؛ في الدور التمهيدي؛ بث مباشر كورة اون لاين KOORA ONLINE.

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وبدون تقطيع أو إعلانات.