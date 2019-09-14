اونلاين | يلا شوت الجديد NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش الزمالك KORA STAR الزمالك الهدف الأول

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on سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين بدون تقطيع Yalla shoot رابط كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال يلا شوت، ننقل لكم بالصورة والصوت ماتش الزمالك اليوم في أفريقيا ضد بطل السنغال في ذهاب مرحلة ما قبل المجموعات لعصبة الأبطال الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل أون سبورت المباراة على الهواء مباشرة.

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يلا شوت مباراة الزمالك وجينيراسيون لسنغالي بث مباشر Yalla kora star مشاهدة مباراة الزمالك اون لاين كورة ستار بدون تقطيع يوتيوب كأس دوري أبطال أفريقيا، يخوض الزمالك مباراة هامة اليوم على المستوى الأفريقي عندما يلتقي بطل السنغال خارج ملعبه، ويعتمد خصم الزمالك اليوم على تشكيلة قوية من اللاعبين اصحاب اللياقة البدنية العالية، ولكن المدير الفني الصربي للفريق الأبيض أكد على جاهزية لاعبييه الكاملة لخوض المواجهة اليوم.

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مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر yalla shoot رابط بث مباشر كورة ستار مباراة الزمالك وبطل السنغال وجينيراسيون بدون تقطيع كورة اون لاين، وبعد مرور سنوات طويلة يسعى فريق ميت عقبة للعودة لمنصات التتويج بدوري أبطال أفريقيا بعد نجاح الفريق في التتويج بكأس الكونفيدرالية العام الماضي، ولن تكون مهمة الأبيض سهلة حيث نظراً لوجود فرق عريقة بالمساببقة هذا الموسم.

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الزمالك يستعد في أرضية ملعب المباراة لبداية مباراته ضد بطل السنغال في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيلة نادي الزمالك الأساسية تشهد مفاجأت عديدة ،وهي محمد أبو جبل حارس العرين، وفي الخط الخلفي للأبيض عبد الشافي، محمود علاء، عبد الغني، حمدي النقاز، وفي الوسط عبدلله جمعة، طارق حامد، ساسي، محمد عنتر، يوسف أوباما، وفي الخط الأمامي عمر السعيد وحيداً.