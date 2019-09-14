اونلاين | شوت livestream مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر Yalla kora يلا شوت متعدد ماتش الزمالك NEW

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يستكمل الفارس الأبيض مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر وبدون تقطيع وبجودة عالية، وذلك مع إنطلاق مباريات دور الذهاب ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في موسم 2019-2020، حيث من المقرر أن تكون المباراة الأولى في داكار عاصمة السنغال، في حين ستكون المباراة الثانية وهي مباراة العودة في القاهرة بعد أسبوعين من الآن.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال

تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون KORA STAR في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وهذا بحسب ما كشف عنه جدول بث المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسون

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ذكرت تقارير إعلامية، بأن قناة أون سبورت، والتي ستكون المباراة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسون يلا شوت الجديد وبدون تقطيع، وذلك رفقة إستوديو تحليلي يضم نخبة من كبار محللي القناة من أجل تغطية أحداث مباراة الزمالك وجينيراسون السنغالي كورة جول.

أجواء مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

بالحديث عن مباراة الزمالك وجينيراسيون كورة لايف، يجب أن نذكر في البداية، الطريقة التي صعد بها كلا الفريقين إلى دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث صعد الزمالك إلى هذا الدور بعد الفوز على ديكاداها بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين، في حين صعد نادي جينيراسيون السنغالي على حساب بطل ليبيريا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

ويطمح مدربا لزمالك، الصربي ميتشو، خلال مباراة الزمالك وجينراسيون KORA ONLINE، في أن يحقق الفارس الأبيض إنتصار مريح أو نتيجة إيجابية يجعله يقترب أكثر وأكثر من بلوغ دور ال16 في بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء العودة، وكذلك يساعد الزمالك في أن يجعل كل تركيزه على مباراة الأهلي في بطولة السوبر الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 20 سبتمبر الجاري.