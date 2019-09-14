اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر ZAMALEK ON SPORT رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

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يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي على كورة لايف KORA LIVE عند يحل الزمالك ضيفًا على جينيراسيون السنغالي اليوم في السنغال ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

- مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة أونلاين KORA ONLINE :

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة أونلاين KORA ONLINE، عندما تنطلق في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة ستار KORA STAR :

ونقدم لعشاق الساحرة المستديرة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي للتمتع بمشاهدة المباراة على كورة ستار KORA STAR، حيث تذاع المباراة عبر قناة On Sport الناقل الحصري للمباراة التي يديرها تحكيميًا الحكم بايدا دحان

- مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي على كورة جول KORA GOAL :

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي :-

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

البدلاء: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد أوناجم، إمام عاشور، خالد بوطيب، عمر السعيد

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ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي تغطية حصرية للمباراة فور انطلاقها في موعدها، حيث يمكنكم متابعة مباراة عبر يلا شوت yalla Shoot.