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رياضة | أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 1 × 0 ليستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 1 × 0 ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

النصر - عمان

0

x
14:15

1

الجزيرة - الإمارات

الدوري السعودي

الهلال

0

x
17:50

0

الفيحاء

أبها

0

x
17:50

0

الرائد

الأهلي

-

x
19:35

-

الوحدة

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

0

x
17:30

0

ستراسبورج

الممتاز

3

x
13:30

1

نيوكاسل يونايتد

مانشستر يونايتد

1

x
16:00

0

ليستر سيتي

توتنهام هوتسبير

4

x
16:00

0

كريستال بالاس

وولفرهامبتون

2

x
16:00

5

نوريتش سيتي

-

x
18:30

-

مانشستر سيتي

الدرجة الأولى

3

x
13:00

2

ليفانتي

ريال سوسييداد

-

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x
18:30

-

أتلتيكو مدريد

-

x
21:00

-

فالنسيا

الدوري الإيطاليي

فيورنتينا

0

x
15:00

0

يوفنتوس

نابولي

-

x
18:00

-

سامبدوريا

انتر ميلان

-

x
20:45

-

أودينيزي

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

4

x
15:30

0

باير ليفركوزن

لايبزيج

-

x
18:30

-

بايرن ميونيخ

دوري أبطال إفريقيا

كانو سبورت - غينيا الإستوائية

0

x
18:00

0

الأهلي - مصر

جينيراسيون فوت - السنغال

-

x
20:00

-

الزمالك - مصر

شبيبة القبائل - الجزائر

-

x
20:30

-

حوريا - غينيا

كأس الكونفدرالية الإفريقية

اشانتي جولد - غانا

0

x
17:00

0

نهضة بركان - المغرب

الاتحاد - ليبيا

x
18:00

حسنية أكادير - المغرب

بيراميدز - مصر

x
20:00

شباب رياضي بلوزداد - الجزائر

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الكلمات الدلائليه
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