رياضة | نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط في "فخ" ستراسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط في "فخ" ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا صعبًا علي حساب نظيره فريق ستراسبورج بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة البرازيلي نيمار في التشكيلة الاساسية لنادي باريس سان جيرمان للمرة الاولى هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة، وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا، وتعثر عودته لصفوف برشلونة الإسباني، ولم يشارك نيمار في أية مباريات رسمية مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.

بدأ باريس سان جيرمان مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: داجبا - تياجو سيلفا - ديالو - كورزاوا.

خط الوسط: فيراتي - إدريسا جايي.

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ثلاثي قبل المهاجم: دي ماريا - سارابيا - نيمار.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

سيطر التعادل السلبي علي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج طوال الـ90 دقيقة رغم المحاولات الهجومية المكثفة من جانب النادي الباريسي بقيادة مدربه المتألق توماس توخيل، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع جاء البرازيلي نيمار ليسجل هدف الفوز لفريقه، ويقوده لتحقيق 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الفرنسي، ليكون هدفه في لقاء اليوم بمثابة مصالحة الجماهير الباريسية التي كانت هاجمته بشدة في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه واعلان رغبته في الرحيل لبرشلونة.

وأفلت باريس سان جيرمان من رقمًا سلبيًا أمام ستراسبورج، حيث فشل في الفوز علي فريق ستراسبورج اخر مباراتين بينهما، وإذا لم يكن تغلب عليه في مباراة اليوم، كان سيكرر رقما لم يحدث منذ 1986 عندما فشل في الفوز علي ستراسبورج في 3 مباريات متتالية.

بهذا الفوز يواصل فريق باريس سان جيرمان تصدره جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 3 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.