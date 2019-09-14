رياضة | أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 ستراسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
0
x
17:50
0
الفيحاء
أبها
0
x
17:50
0
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
17:30
0
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
4
x
16:00
0
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
2
x
16:00
5
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
0
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
0
x
18:00
0
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
0
x
17:00
0
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر