رياضة | 7 مواجهات نارية تنتظر برشلونة أوروبيًا ومحليًا في 3 أسابيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مواجهات نارية تنتظر برشلونة أوروبيًا ومحليًا في 3 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الساحرة المستديرة وجماهير نادي برشلونة تحديدًا، سيكونوا على موعد مع عدد من المواجهات النارية للفريق الكتالوني، خلال الفترة من اليوم 14 سبتمبر وحتي 6 أكتوبر المقبل، في مختلف البطولات المحلية والقارية.

نادي برشلونة كان حقق بداية مخيبة في بطولة الدوري الاسباني بالموسم الجاري، حيث سقط أمام فريق أتليتك بلباو بهدف دون مقابل في الجولة الأولي من الليجا، بينما فاز فريق ريال بيتيس بنتيجة 5 - 2 في لقاء الجولة الثانية، وفي مباراة الجولة الثالثة تعادل مع أوساسونا بهدفين لكل منهما.

وينتظر نادي برشلونة عدة مواجهات نارية خلال الفترة المقبلة بداية من اليوم نستعرضها في هذا التقرير:

- برشلونة × فالنسيا:

يخوض فريق برشلونة مباراة هامة أمام فريق فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني اليوم السبت علي ملعب كامب نو باحثا عن حصد 3 نقاط تعيده لدائرة المنافسة علي مراكز الصدارة بجدول ترتيب الليجا الاسبانية.

- برشلونة × بوروسيا دورتموند:

تنتظر فريق برشلونة مواجهة نارية ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

- برشلونة × غرناطة:

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يعود نادي برشلونة لمباريات الدري الاسباني مجددًا ويواجه فريق غرناطة يوم 21 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا الاسبانية.

- برشلونة × فياريال:

يواجه فريق برشلونة اختبارا جديدًا في الدوري الاسباني (الليجا) يوم 24 سبتمبر الجاري، وذلك أمام فريق فياريال، وسيكون النادي الكتالوني مطالب بتحقيق النقاط الثلاث من اجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الليجا بعد تعثره في المباريات الأولي.

- برشلونة × خيتافي:

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي يوم 28 سبتمبر الجاري في الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

- برشلونة × إنتر ميلان:

يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره إنتر ميلان في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي يوم 2 أكتوبر.

- برشلونة × اشبيلية:

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ضد فريق اشبيلية يوم 6 أكتوبر في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.