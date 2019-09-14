رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر AHLY TV.. صلاح محسن يسجل الهدف الآول.. شاهد هدف الأهلي الآن

سجل صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه أمام كانو سبورت من غينيا الإستوائية، في المباراة التيتجمع الفريقين حالياً في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يقدم موقع يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر اون لاين اليوم 14-09-2019 ماتش الاهلي دوري أبطال أفريقيا، يلتقي كلاً من الأهلي وكانو سبورت في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سوف تقام على استاد دي مالانو.

وتمكن فريق النادي الأهلي من التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بعدما تمكن من تحقيق الفوز على فريق اطلع برة السوداني بـ 4 أهداف مقابل لا شئ، ليحقق فوزاً كبيراً خلال مباراة الإياب بـ 9 أهداف مقابل لا شئ، كما أنه تمكن من خطف لقب بطولة الدوري الممتاز لهذا العام للمرة 41 في تاريخ الدوري المصري،فيما حقق كانوسبورت فوزاً خلال المباراة التي جمعت بينه وبين فريق ميكيلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.