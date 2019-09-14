رياضة | مفاجأة.. فالفيردي يدرس الإطاحة بالظهير الأيمن لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فالفيردي يدرس الإطاحة بالظهير الأيمن لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص تشكيلة برشلونة أمام فريق فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني الممتاز.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن فالفيردي يدرس الإطاحة بالظهير الأيمن للفريق الكتالوني من تشكيلة الفريق اليوم في مباراته الهامة ضد فالنسيا، حيث حدد المدرب الاسباني معالم التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن مركز البرتغالي نيلسون سيميدو على الجانب الأيمن غير مضمون في مباراة فالنسيا اليوم، مشيرة إلي أن المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي يدرس بقوة الدفع باللاعب سيرجي روبيرتو لقيادة الجبهة اليمني للفريق الكتالوني في مباراة اليوم.

وأوضحت الصحيفة: "سيميدو أكثر لاعب تم تغييره لتصحيح الخُطط الفنية والتكتيكية، هذا الموسم حدث في مُباراة أوساسونا بعد أن كان البارسا متأخرا 1-0 ، وحدث أيضاً الموسم الماضي 6 مرات في 5 مُباريات منها في الدوري ومباراة واحدة في الكأس".

ويفتقد نادي برشلونة في مباراة اليوم نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يغيب بسبب الإصابة، حيث تؤكد التقارير الصحفية أن "ميسي" قد يلحق بمباراة الفريق القادمة أمام بوروسيا دروتموند الالماني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية تشكيلة برشلونة التي ستخوض مباراة فالنسا اليوم، وتأتي التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو، لينجليت، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا

خط الوسط: آرثور، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، جمعها من هزيمة أمام أتليتك بلباو 1-0، وفوز علي ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل في مباراة الجولة الثالثة أمام أوساسونا بنتيجة 2-2.