رياضة | بعد فشل رحيله.. إيمري يوجه تصريحات "إستفزازية" لنجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشل رحيله.. إيمري يوجه تصريحات "إستفزازية" لنجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عبى بقاء المدافع المخضرم شكودران موستافي، ضمن صفوف الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة، على الرغم من رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف المدفعجية خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

ومن الجدير بالذكر انه قد فشلت إدارة الأرسنال في تحقيق أمنية الإسباني إيمري، مدرب الفريق الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات المنصرمة في قارة أوروبا يوم 2 سبتمبر، بعد أن قرر اللاعب الألماني البقاء هذا الموسم، حيث كان إيمر ي يرغب في بيعه.

وفي هذا السياق، قال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية عن استمرار موستافي في صفوف آرسنال: "موستافي قرر البقاء معنا، لذلك سأعامله مثل أي لاعب آخر بالفريق".

وواصل إيمري: "بالطبع أحترم قراره، وتحدثت معه في هذا الشأن بالفعل، وأبلغته أن معاملتي لن تتغير معه كما هو الحال مع جميع اللاعبين (على الرغم من تصريحاته برغبته في رحيله)".

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واختتم مدرب الجانرز: "لا أعلم حتى الآن من المسئول وراء بقاء موستافي مع الفريق، ولكن طالما قرر الاستمرار سيكون مثله مثل أي لاعب آخر في قائمة آرسنال".

رد والد مدافع آرسنال شكودران موستافي على التقارير الصحفية التي تحدثت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى ناد آخر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي سياق متصل، فقد نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن وكيل موستافي، كويتيم، قوله في تصريحات صحفية: "إنها مجرد أخبار بالنسبة إلي، لا توجد حقيقة في الأمر، لا توجد هناك عروض من روما أو أي ناد إيطالي".

وقدم موستافي مجموعة من العروض المخيبة للآمال في الموسمين الأخيرين، كما ارتكب عددا كبيرا من الهفوات القاتلة، علما بأن موناكو الفرنسي سبق وأن أبدى اهتمامه بضم اللاعب، ولهذه الأسباب فضل إيمر خر