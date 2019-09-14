رياضة | جمهورية شبين يواجه ميت خلف والمنصورة ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يواجه ميت خلف والمنصورة ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، مواجهة نظيرة فريق ميت خلف، الصاعد حديثاً من القسم الرابع، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة والنصف من عصر الإثنين المقبل، على ملعب استاد جامعة المنوفية.

كما سيلعب الجمهورية مع المنصورة خارج ملعبه، يوم الخميس المقبل، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

على جانب آخر، عاد فريق جمهورية شبين للمران الجماعي، عصر، السبت، على ملعب ميت خاقان، عقب الحصول على راحه إستمرت 24 ساعة، استعدادًا للقسم الثاني.

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وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، ماعدا الثلاثي أمير نعمان، ومحمد خالد، وشريف مجدي، لظروف خاصة بهم.

وخاض جمهورية شبين 6 مواجهات ودية، منذ بداية فترة الإعداد، إذ خسر من غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، ثم خاض الجمهورية معسكر بالقاهرة، تخلله الخسارة من اليرموك 0-1، وتغلب على الدخان 2-0، وفاز على ميت خاقان 2-0، قبل الخسارة من البلدية 0-3.

وتضم القائمة الأولى 15 لاعب، وهم أحمد المحرات، أحمد صادق ميدو، محمود حميد، محمد أبو طالب، طلبه محمد، أحمد سعيد، شريف مجدي، مصطفى هاني، عمرو ثابت، مصطفى زيكو، محمد عزت، أيمن سعد، محمود حميد، محمد الشعراوي، أحمد سامي، بجانب تجديد التعاقد مع الثنائي أيمن العادلي، وأحمد الشرقاوي.

وحصل الفريق المنوفي على توقيع 10 لاعبين حتى الآن وهم: أمير نعمان حارس سوهاج، محمد شيكا حارس فاركو، عمرو شعلان مدافع المنيا، عمرو زينهم ظهير أيسر المنيا، حمد محمد ظمهير أيمن أسوان، محمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، إسلام جودة جناح مهاجم ميت خاقان، إسلام محمد مهاجم أسوان، ومحمد منصور مدافع الألومنيوم.

