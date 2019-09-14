رياضة | السومة يقود هجوم الأهلي أمام الوحدة بدوري المحترفين السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السومة يقود هجوم الأهلي أمام الوحدة بدوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أهلي جدة السعودي؛ عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة؛ على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأهلي بدوافع تحقيق الفوز بعد تعادل الشباب والنصر؛ بدون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس لحساب نفس الجولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: لوكس ليما، محمد الفتيل، إرفين زوكانوفيتش، سعيد المولد.

Advertisements

خط الوسط: جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، عبدالرحمن غريب، عبدالفتاح عسيري.

خط الهجوم: جانيني، عمر السومة.

ونجح نادي الشباب السعودي في أن يوقف قطار إنتصارات نادي النصر، وذلك بعدما تعادل الفريقين مساء أمس في لقاء ديربي الرياض، والذي أقيم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وليصبح بذلك نادي النصر في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال، والذي أصبح أمام فرصة ذهبية لخطف الصدارة، في حالة فوزه غدًا على حساب نادي الفيحاء، ووصوله إلى النقطة التاسعة.

وبعد التعادل مع النصر أمس في ديربي الرياض، أصبح نادي الشباب السعودي يملك في رصيده 5 نقاط، ويتقرب بذلك من أصحاب مراكز الصدارة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة النصر والشباب أمس؛ أحداث مثيرة رغم عدم وجود أهداف وإنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وكان أبرز هذه الأحداث هو الهدف الذي سجله اللاعب "محمد سالم" في الدقيقة 10 لصالح نادي الشباب، ولكن حكم المباراة قد ألغى الهدف بداعي التسلل، بعدما عاد إلى تنقية الفيديو VAR، والتي تتطبق لأول مرة داخل الملاعب السعودية في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.