شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحقق فوز صعب على ليستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل

عاد مانشستر يونايتد إلى طرق الفوز وأنهى بداية ليستر التي لم يهزم فيها هذا الموسم بتحقيقه فوزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسابقة نابضة بالحياة على ملعب أولد ترافورد.

بعد سحق تشيلسي 4-0 في يوم الافتتاح ، فشل يونايتد في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأخيرة ، لكنه أخذ كل النقاط لإلحاق الهزيمة الأولى ليستر في الحملة.

سجل ماركوس راشفورد الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد تعثره من مدافع ليستر كاجلار سويونكو.

كان باستطاعة راشفورد أن يحصل على ركلة أخرى في الشوط الثاني ، لكن ركلة حرة رائعة من 30 ياردة ملتوية على الحائط وعلى زاوية العارضة وآخر.

تسترجع الحركة من أولد ترافورد

اقترب المدافع هاري ماجواير ، الذي تلقى استقبالا حارا من قبل أنصار ليستر ، من التسجيل ضد فريقه القديم لكنه توجه مباشرة إلى كاسبر شميشل.

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نشأ ليستر في المسابقة حيث اقترب جيمس ماديسون النابض بالحياة مرتين وشهد الظهير الأيسر بن تشيلويل جهود الغمس التي قام بها ديفيد دي جيا.

والنتيجة تعني أن يونايتد قفز على خصومه إلى المركز الرابع ، بينما تراجع ليستر إلى المركز الخامس.

ماجوايريسكت جماهير الثعالب

دخل يونايتد في المباراة بعد تعادله 1-1 مع وولفز وساوثهامبتون ، وكذلك خسارة على أرضه أمام كريستال بالاس ولكن المدرب أولي جونار سولسكاير تحدث مسبقاً عن أداء فريقه بشكل جيد دون تحقيق نتائج إيجابية.

تمكنوا من التمسك بالفوز ، الذي كان الثاني فقط في مباريات الدوري 10 السابقة.

أصبح اللاعب الإنجليزي الدولي ماجواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى الشياطين الحمر من ليسترمقابل 80 مليون جنيه إسترليني في الصيف ولعب دوره حيث احتفظ فريقه فقط بلقبهم النظيف الثاني في آخر 15 مباراة.

كان ماغواير يهتف من قبل المشجعين المسافرين في جميع أنحاء المكان ، وكان يسكت أولئك الذين يسخرون منه ، لكنه رأى رأسه الشاهق من الزاوية التي جمعها شميكل.