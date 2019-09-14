الان تتابع شاهد.. طفلة هلالية تفاجئ الجماهير باحتفال جوميز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت طفلة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بين جماهير الهلال التي حضرت لمؤازرة فريقها أمام الفيحاء في الدوري. والتقطت كاميرا التلفزيون لحظة فرحة الطفلة وتقليدها لاحتفال الفرنسي بافيتيمبي “جوميز” مهاجم الهلال. ويلعب الهلال مع الفيحاء في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، ومر 45 دقيقة من المباراة بتعادل سلبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طفلة هلالية تفاجئ الجماهير باحتفال جوميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.