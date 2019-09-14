شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تشيلسي وولفرهامبتون: رقم تهديفي قياسي في مولينيو مع افتراس الأسود للذئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح تشيلسي في تحقيق ثاني انتصاراته هذا الموسم بعد أن اكتسح مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مولينيو، معقل الذئاب.

وانهى تشيلسي المباراة عمليًا من شوطها الأول، بعد أداء مميز وإنهاء دقيق للفرص التي لاحت للضيوف خلال النصف الأول من المباراة الذي انتهى بتفوق الضيوف بنتيجة 3-0.

واستحوذ تشيلسي على الكرة بنسبة 56% وصنع لاعبوه 3 فرص للتهديف مقابل فرصة يتيمة لأصحاب الأرض الذين اكتفوا بمحاولة تسديد وحيدة خلال الشوط الأول دون النجاح في التسديد على مرمى المنافس، مقابل 6 محاولات تسديد للبلوز و3 محاولات تسديد ناجحة على المرمى انتهت جميعها بأهداف في شباك أصحاب الأرض.

وسجل تشيلسي أهدافه الثلاثة خلال 10 دقائق تقريبًا بين الدقيقة 31 والدقيقة 41 من الشوط الأول بواسطة المدافع الشاب فيكايو توموري الذي سجل أول هدف له في البريميرليج من أول محاولة تسديد، ثم أعقبه المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وأصبح ابراهام هو ثالث لاعب بعمر الـ21 عامًا أو أقل يسجل ثنائية تهديفية لثلاث مباريات على التوالي في البريميرليج (ضد نورويتش وضد شيفيلد يونايتد وضد وولفرهامبتون) بعد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في ديسمبر 2006 وديلي آلي مع توتنهام في يناير 2017.

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وتحسن أداء اصحاب الأرض في الشوط الثاني مع وصول محاولات تسديداتهم إلى 10 (4 منها على المرمى) مقابل 9 للضيوف (3 على المرمى) الذين حافظوا على نسبة حيازتهم على الكرة عند 56%.

وحافظ ابراهام على حالته التهديفية الرائعة مسجلًا هدف تشيلسي الرابع وهدفه الشخصي الثالث «هاتريك» بعد 10 دقائق تقريبًا من بداية الشوط الثاني، ليصبح أبراهام أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل هاتريك للنادي في عهد البريميرليج (بعمر الـ21 عامًا و347 يومًا) محطمًا الرقم السابق في النادي باسم إيدن هازارد في عام 2014 (بعمر الـ23 عامًا، ضد نيوكاسل)

وأصبح ابراهام ثالث لاعب إنجليزي في تاريخ تشيلسي يسجل هاتريك في عهد البريميرليج بعد جافين بيكوك ومدرب الفريق الحالي، فرانك لامبارد.

وجاء هدف وولفرهامبتون الأول في المباراة قبل نهايتها بـ20 دقيقة تقريبًا عن طريق هدف عكسي سجله نجم المباراة، تامي ابراهام، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل هاتريك وهدف عكسي في نفس المباراة.

وقلص الذئاب الفارق لهدفين عن طريق الإيطالي باتريك كوتروني الذي سجل أول هدف له بقميص فريقه الجديد في البريميرليج، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وعاد تشيلسي ليسجل هدف جديد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع بواسطة لاعب الوسط الشاب مايسون ماونت، ليسجل تشيلسي أول 11 هدف له هذا الموسم بواسطة لاعبين إنجليز بعمر الـ21 عامًا أو أقل، ليصبح أول نادي في تاريخ المسابقة يحقق ذلك.