شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الأهلي وكانو سبورت بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام حاليًا بالعاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول هجوما مبكرا من لاعبي الأهلي حيث أرسل أحمد فتحي عرضية من الجبهة اليمني حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة حقيقية للأهلي.

وينشط لاعبو كانو سبورت بسلاح الكرات الطولية التي تصدى لها أحمد فتحي ومحمود متولي لتمر أول 20 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وينطلق أحمد فتحي ويرسل كرة عرضية ولكن ينجح حارس الفريق المنافس في التقاطها من فوق رأس مروان محسن.

وفي الدقيقة 28 ينطلق محمد مجدي قفشة ويمرر كرة بينية لرمضان صبحي الذي أهداها لأحمد الشيخ ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى.

وتلوح للأهلي فرصة هدف محقق عن طريق أحمد الشيخ بعدما تلقى كرة بينية مميزة من مروان محسن ويمر الشيخ من المدافعين قبل أن يتدخل الحارس معه داخل منطقة الجزاء ويمسك بالكرة.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية قبل أن ينال على معلول البطاقة الصفراء في الدقيقة 41 ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.