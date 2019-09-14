شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام يونايتد ضد ليستر: الشياطين يعادلون رقم الموسم الماضي.. والخسارة الأولى للثعالب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد في استعادة ذاكرة الانتصارات مجددًا بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق، ليحقق الشياطين الحمر فوزهم الثاني هذا الموسم والأول منذ الجولة الأولى من الموسم.

وألحق اليونايتد أول هزيمة بثعالب ليستر الذين دخلوا هذه المباراة وهم فريق من ضمن 3 فرق فقط هذا الموسم لم تتعرض للهزيمة خلال أول 4 جولات، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من تحقيق المعادلة الصعبة وتحقيق الفوز على فريق عنيد وقوي.

وأنهى اليونايتد الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف بواسطة ماركوس راشفورد الذي سجل ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه من المدافع التركي سيونكو بعد 7 دقائق فقط من بداية المباراة، ليسجل المهاجم الإنجليزي ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم، والرابع بالتخصص في البريميرليج ضد ليستر سيتي، ليكون الثعالب هم خصم المهاجم الإنجليزي المفضل في المسابقة.

واستحوذ الضيف على الكرة بنسبة أكبر خلال النصف الأول من المباراة (54%) وكانوا الأكثر خطورة من خلال خلق فرصتين للتهديف (مقابل فرصة يتيمة لليونايتد) ومحاولة التسديد في 4 مناسبات (3 منها على المرمى) مقابل 3 محاولات تسديد فقط لأصحاب الأرض والنجاح في التسديد مرتين على الحارس كاسبر شمايكل.

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وارتفعت نسبة حيازة الضيوف على الكرة إلى 61% خلال الشوط الثاني، لكن ذلك لم يجعلهم الطرف الأخطر مع وصول محاولات تسديداتهم إلى 5، بدون نجاح في تهديد مرمى الحارس دي خيا الذي لم يتعرض لأي تسديدة طوال الشوط الثاني، مقارنة بـ3 تسديدات تعامل معها خلال النصف الأول من المباراة.

وظهر مانشستر يونايتد بشكل أخطر في النصف الثاني من المباراة من خلال الهجمات المرتدة، وتألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي تصدى لـ3 كرات في الشوط الثاني.

وصنع لاعبو اليونايتد 5 فرص للتهديف في الشوط الثاني مقابل فرصتين فقط للضيوف الذين اكتفوا بالحيازة على الكرة دون تشكيل خطورة مستمرة على مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وحافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه للمباراة الثانية هذا الموسم على ملعب أولد ترافورد (بعد المباراة الافتتاحية ضد تشيلسي: 4-0) ليحقق الفريق نفس عدد الشباك النظيفة التي تمكن من تحقيقها خلال الموسم الماضي بأكمله على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج (2 من 19 مباراة).

وحافظ فريق مانشستر يونايتد على سجله الجيد ضد ليستر سيتي، فالفريق لم يعرف طعم الهزيمة ضد الثعالب من 21 سبتمبر 2014، وحقق من بعدها 8 انتصارات و3 تعادلات في مواجهاته أمام ليستر سيتي في آخر 11 مباراة بين الفريقين في مختلف البطولات.