شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة جينيراسيون السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن تشكيل الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا . وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل Advertisements الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز الوسط: عبدالله جمعة – طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم «أوباما» الهجوم: عمر السعيد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – خالد بو طيب – أحمد سيد «زيزو» – مصطفى محمد – محمود عبدالعزيز.

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