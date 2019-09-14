شكرا لقرائتكم خبر عن «رويس» يقود دورتموند للفوز على بايرليفركوزن برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني فوزًا كبيرًا على ضيفه بايرليفركوزن بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا».

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تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق المهاجم الإسباني باكو ألكاسير في الدقيقة 28، وأضاف المهاجم الألماني وقائد الفريق ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز المدافع الأيسر البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثالث في الدقيقة 83 قبل أن يعود رويس ليحرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد دورتموند بهذا الانتصار إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب فرق البوندزليجا بينما تجمد رصيد بايرن ليفركوزن عند 7 نقاط في المركز السادس.

وضمن المباريات التي أقيمت في نفس التوقيت في إطار نفس الجولة، تغلب بروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه كولن بهدف نظيف وماينز على ضيفه هرتا برلين بهدفين مقابل هدف، وفاز بريمن على يونيون برلين 2-1 أيضا وآوسبورج على آينتراخت فرانكفورت بالنتيجة ذاتها.